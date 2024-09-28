نشرة الأخبار، 40 غارة إسرائيلية على بيروت واللبنانيون يهربون للشوارع.. موديز تخفض تصنيف إسرائيل.. رضا عبدالعال: ضربة جزاء الأهلي غير صحيحة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اللبنانيون هربوا للشوارع، حرائق في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد 40 غارة إسرائيلية

تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، لقصف إسرائيلي متواصل طال عدة أحياء، على مدى الساعات الماضية.

وفي أعقاب الغارات المتتالية التي تجاوزت 40 غارة، طالت مقر قيادة الحزب في حارة حريك مساء أمس الجمعة، أغارت إسرائيل على مناطق أخرى في الضاحية منها بير حسن وبرج البراجنة، فضلًا عن الحدث والليلكي بالإضافة إلى الكفاءات والشويفات.



بسبب الحرب على غزة ولبنان، وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين

بسبب الحرب التي تشنها على غزة ولبنان، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" عن خفض تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وبطريقة غير عادية بشكل خاص، بمقدار درجتين، من A2 إلى Baa1.

إعلام عبري: تأجيل عودة نتنياهو من أمريكا إلى إسرائيل

ذكرت قناة "N12" العبرية أن رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من نيويورك إلى تل أبيب تأجلت لعدة ساعات بعد الضربات الإسرائيلية على مقر "حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية.



ما السيناريوهات المتوقعة في حال تأكيد اغتيال نصر الله؟

قصف جيش الإحتلال الإسرائيلي ما وصفه بأنه مقر القيادة المركزي لـ حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت مع أنباء عن وجود الأمين العام لـ حزب الله، حسن نصر الله في المكان.

محاكمة مذيع الزمالك بتهمة سب الخطيب اليوم

تستكمل محكمة جنح العجوزة اليوم، محاكمة المذيع أحمد جمال، والشيخ الرضواني، مالك قناة البصيرة الفضائية، على خلفية اتهامهما بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ونشر أخبار كاذبة بشأنه.

طلبة: احتفال الأهلي بالتتويج بلقب الدوري قبل السوبر كان قرارا خاطئا

أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن توقيت احتفال النادي الأهلي بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز قبل مباراة السوبر الإفريقي كان قرارًا خاطئًا من قبل القلعة الحمراء.

وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن النادي الأهلي اختار توقيت خاطئ جدًا للاحتفال بالتتويج بلقب درع الدوري الممتاز هذا الموسم خاصة قبل أيام من إقامة بطولة كأس السوبر الإفريقي".

رضا عبد العال: ضربة جزاء الأهلي أمام الزمالك غير صحيحة

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن ضربة الجزاء التي حصل عليها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي غير صحيحة على الإطلاق.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن لعبة أكرم توفيق ليس بها ركلة جزاء لأن الكرة خرجت من قدمه وتدخل حمزة المثلوثي كان بعد لعب الكرة".

شاهد، ماذا فعل جمهور الزمالك مع 3 أهلاوية بميت عقبة؟

شهد محيط ميت عقبة التفاف عددا من جمهور الزمالك خلال احتفالهم بالفوز بكأس السوبر الإفريقي حول ٣ شباب يرتدون تيشرت القلعة الحمراء.

ورصدت عدسة "فيتو" إحاطة عدد من جمهور الزمالك لـ 3 شباب الأهلاوية خلال مرورهم على موتوسيكل، وتوجيه لهم النكات على هزيمتهم أمس على يد فريقهم. فيما تدخل أحد أفراد الشرطة، حتى انصرف مشجعو الأهلي بسلامة دون وقوع اشتباكات بين الطرفين.

فك النحس، عبد الله السعيد يتوج بالبطولة الأولى بعد رحيله عن الأهلي

توج عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك، بالبطولة الأولى منذ رحيله عن الأهلي في عام 2019.

جوميز: الفوز على الأهلي له طعم خاص ولقب السوبر الإفريقي مستحق للزمالك

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 والتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي.

شيكابالا عن منتقدي الزمالك: الواحد مننا بـ 100 منكم

رد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك على منتقدي الفريق خلال الفترة الماضية قبل خوض السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي.

اليوم، جامعة الأزهر تستقبل طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد

تستقبل جامعة الأزهر اليوم السبت طلابها لبداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، في كافة فروع الجامعة على مستوى الجمهورية.



اليوم، إجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد لغة عربية بالتربية والتعليم

يعقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق الطريق الدائري من المنيب تجاه وصلة المريوطية

أعلنت محافظة الجيزة مجموعة من التحويلات المرورية البديلة التي على السائقين اتباعها خلال فترة غلق الطريق الدائري من المنيب تجاه وصلة المريوطية، حيث يأتي هذا الغلق في إطار أعمال تطوير محور عمرو بن العاص، والتي تتطلب إغلاق بعض المسارات لضمان سلامة العاملين.



الذهب يرتفع 29٪ خلال العام الجاري

ارتفعت أسعار الذهب 29 بالمئة حتى الآن هذا العام وسجلت مستويات قياسية متتالية بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وإعلان الصين في وقت سابق من الأسبوع عن إجراءات تحفيزية.



وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا منذ قليل زوجة الفنان إسماعيل فرغلي بعد صراع مع مرض السرطان ومن المقرر أن تشيع جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

