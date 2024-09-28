السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

الذهب، استقرت أسعار الذهب، في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024 بالأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب، وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4013 جنيها للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 12

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3590 جنيها للبيع.

  • يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 18

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3085 جنيها للبيع.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

اقرأ التالي: ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام التعاملات 

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2400 جنيه للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2057 جنيها للبيع.

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1542 جنيها للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الأسواق المحلية سبائك الذهب عيار 24 سبائك الذهب سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21

مواد متعلقة

أسعار سبائك الذهب في الأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

ملوك الذهب في العالم .. ثرواتهم بمليارات الدولارات وبينهم صراع ساخن على المعدن الأصفر وبعضهم يقدر يؤثر في اقتصاد الكرة الأرضية (فيديوجراف)

خبير اقتصادى يكشف تاثير السياسة النقدية علي حجم النمو ويطالب المركزى بهذا الأمر

البورصة المصرية، هبوط هامشى لـ EGX30 , و111 ألف عملية تداول اليوم

الأكثر قراءة

عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

الكهرباء تقدم روشتة للتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

النيابة تستمع لأقوال ربة منزل حاول سوداني مساعدتها فلقي مصرعه بعين شمس

تعرف على موعد حفلات تخرج دفعات جديدة من كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية

سلع صدمت المصريين في 2024 (فيديوجراف)

الباذنجان 3.5 جنيه، ننشر أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

منوعات

المزيد

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سلع صدمت المصريين في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للمُسنِّين، الافتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بضرورة التفكير في حل المشكلات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية