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سياسة

"الصحفيين" تحتفل بمئوية فؤاد المهندس، اليوم

فؤاد المهندس، فيتو
فؤاد المهندس، فيتو

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، احتفالية بمئوية الفنان الراحل فؤاد المهندس، اليوم السبت على هامش فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب. 

مئويّة فؤاد المهندس

تبدأ الاحتفالية الساعة 6 مساءً بمعرض "بورتريه" في الدور الأرضي بمقر النقابة بشارك فيه 15 فنانًا من فناني النقابة، ونسق المعرض (قومسير) الفنان عمرو عبد العاطي.

يعقب افتتاح المعرض ندوة بقاعة محمد حسنين هيكل، يتحدث خلالها الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والفنان القدير محمد أبوداود، ومحمد فؤاد المهندس نجل الفنان الراحل، ويدير الندوة الكاتب والناقد أيمن الحكيم، والدعوة عامة.

 

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مئوية فؤاد المهندس بنقابة الصحفيين الصحفيين فؤاد المهندس نقابة الصحفيين معرض نقابة الصحفيين للكتاب قاعة محمد حسنين هيكل إيناس جوهر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق الفنان القدير محمد أبوداود

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