بسبب الحرب على غزة ولبنان، وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين

بسبب الحرب التي تشنها على غزة ولبنان، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" عن خفض تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وبطريقة غير عادية بشكل خاص، بمقدار درجتين، من A2 إلى Baa1.

كما أرفقت "موديز" بالقرار تقريرًا قاسيًا بشكل خاص عن الوضع الاقتصادي لإسرائيل دون رد مناسب وحاسم من الحكومة.

"ضربة قاسية للتصنيف الائتماني لإسرائيل"

من جانبها، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية القرار بأنه "ضربة قاسية للتصنيف الائتماني لإسرائيل"، مشيرة إلى أنها المرة الأولى على الإطلاق التي تقوم فيها وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل بمستويين.

ويتواكب هذا التخفيض مع اتهامات قاسية ضد الحكومة الإسرائيلية لعدم استجابتها بشكل كاف للوضع الاقتصادي المتدهور.

يأتي خفض التصنيف بعد محاولات فاشلة من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة المالية لإقناع الاقتصاديين في وكالة موديز بأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على خفض العجز بشكل كبير إلى 4%، لكن الوكالة تعتقد أنه لا توجد مثل هذه الجدوى مع توسع الحرب والنفقات الضخمة حولها.



وتعد هذه هي المرة الثانية التي تخفض فيها وكالة موديز تصنيف إسرائيل، بعد أن كانت الأولى على الإطلاق التي تخفض تصنيف إسرائيل A2 في فبراير، منذ أن بدأت وكالات التصنيف الدولية في تصنيف إسرائيل في عام 1998.

وخفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيف إسرائيل إلى A+، في أبريل. وقبل أكثر من شهر بقليل، خفضت "فيتش" تصنيفها لإسرائيل من A+ إلى A.