نادين نسيب نجيم: "لبنان عم يدّمر ونحن متروكين وحدنا"
عبرت الفنانة نادين نسيب نجيم عن ألمها الشديد بسبب الأحداث الصعبة والدامية التي تمر بها بلدها لبنان.
وكتبت نادين نجيم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: “كل لبنان واعٍ.. بس نحن متروكين لوحدنا! وين الدولة وين السياسية شو عم يصير؟ هيدا مش فيلم، هيدي حقيقة.. حدا يقول شي.. حدا يعمل شي! عالم عم تموت.. بلد عم يدمر.. ما في حدا طلع حكي كلمة!”.
جيش الاحتلال يهاجم القيادة المركزية لحزب الله
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أنه هاجم مقر القيادة المركزية لـ"حزب الله" الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية 4 مبان سكنية بمنطقة حارة حريك طلعة العاملية في ضاحية بيروت الجنوبية، فهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الغارات.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هدف الغارة الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت هو الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله.
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