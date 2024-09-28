بالأرقام، سيطرة مصرية على كأس السوبر الإفريقي بـ 13 لقبا

السوبر الإفريقي، واصلت الأندية المصرية سيطرتها على بطولة السوبر الإفريقي برصيد 13 لقبًا بواقع 8 ألقاب حصدها الأهلي و5 ألقاب حصدها الزمالك، بينما تحل الأندية المغربية في المرتبة الثانية برصيد 5 ألقاب ثم أندية تونس والكونغو الديمقراطية برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

وتوج الزمالك مساء أمس الجمعة بالنسخة الخامسة لبطولة كأس السوبر الأفريقي في تاريخه علي حساب الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

سجل المتوجين بالسوبر الإفريقي

وتوج الأهلي بـ 8 ألقاب من بطولة السوبر الإفريقي أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2020، 2021، بينما حصد الزمالك 5 ألقاب أعوام 1994، 1997، 2003، 2020، 2024.

وحصد مازيمبي الكونغولي 3 ألقاب أعوام 2010، 2011، 2016، وتوج النجم الساحلي التونسي بلقبين عامي 1998، 2008.

كما حصد الرجاء المغربي لقبين عامي 2000، 2019، وإنييمبا النيجيري لقبين عامي 2004، 2005، وحصد الترجي التونسي على لقب وحيد عام 1995، وتوج الوداد المغربي عام 2018، ونهضة بركان المغربي عام 2022، وأفريكا سبورتس الإيفواري عام 1993، وهارتس الغاني عام 2001.

كما جصد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي علي السوبر الأفريقي عام 1996، وأسيك ميموزا الإيفواري عام 1999، كمت حصل فريق المغرب الفاسي المغربي على لقب عام 2012، ووفاق سطيف الجزائري عام 2015، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي عام 2017، واتحاد الجزائر الجزائري عام 2023.