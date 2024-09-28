عقاريون: التكنولوجيا العقارية نقلة نوعية للسوق

أكد عدد من المطورين العقاريين أهمية التكنولوجيا العقارية لدعم السوق، وتعزيز الشراكات في القطاع الخاص لتطبيق حلول تكنولوجية حديثة قادرة على تحسين جودة الحياة وتعزيز الابتكار في مختلف جوانب التنمية العمرانية، بدءًا من تخطيط المدن، وصولًا إلى إدارة المرافق والخدمات.

وكذلك خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، وأهمية تطوير بنية تحتية متكاملة لدعم تلك الشركات.

كما تم مناقشة استراتيجيات التمويل والاستثمار المناسبة لدفع عجلة التطوير العقاري بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو المدن الذكية.

وأكدوا ضرورة تحديث القوانين واللوائح التنظيمية لدعم التطور السريع في هذا المجال. وأهمية التعاون بين الشركات والمستثمرين والحكومة لتوفير بيئة تنظيمية تساهم في تحقيق التقدم المطلوب.

فى البداية أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية «ACUD»، عن اطلاق حاضنة أعمال خاصة بالشركات الناشئة في مجال العقارات بهدف تزويدها بأفضل الحلول والطرق التي تجعل عملهم في مجال تكنولوجيا العقارعملًا فعالًا ومفيدًا.

وأوضح: «التكنولوجيا العقارية تمثل أحد الركائز الأساسية التي ستساهم في تشكيل مستقبل التنمية العمرانية في مصر. نحن في شركة العاصمة الإدارية نؤمن بأهمية توظيف أحدث التقنيات لضمان استدامة المشروعات وتوفير حلول مبتكرة تدعم التحول نحو المدن الذكية».

وطالب عباس بأهمية استخدام التكنولوجيا بشكل جيد في تطوير قاعدة بيانات عقارية لتوفير كافة المعلومات والأرقام مما يسهم في فهم وتحليل العقارات والعوامل المؤثرة في قيمتها واستخدامها، كما أنها تساهم في سرعة اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمطورين والعملاء.

وأضاف أن كافة العقارات داخل العاصمة لديها كود، والشركة تتعاون مع وزارة العدل في مجال إطلاق مشروع الرقم القومي للعقار، منوهًا بأن تسجيل العقارات داخل العاصمة تساعدنا دائما على وضع خطتنا المتكاملة، حتى على مستوى النقل داخل العاصمة.

وأعرب المهندس عباس عن رؤية الشركة الطموحة لتطبيق تقنيات متطورة تساهم في إنشاء مدن ذكية، توفر مستوى حياة متقدم يعتمد على الحلول التكنولوجية المتكاملة. وصرح قائلًا: «التكنولوجيا العقارية تمثل المفتاح لتحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المجتمعات المتطورة، وهي ركن أساسي في تطوير العاصمة الإدارية كمدينة ذكية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا».

ومن جانبه، أشار المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون للتطوير العقاري»، إلى أن التكنولوجيا العقارية تقدم حلولًا لتقليل تكاليف المواد وتعزيز الاستدامة، وتُحسن عمليات البيع، وتمكن من تسجيل الملكية العقارية إلكترونيًا عبر بوابات إلكترونية، وتحسين إدارة المرافق، مسلطا الضوء على أهمية تعزيز تجربة المستخدم فيما يتعلق بالتكنولوجيا العقارية باعتبارها ركيزة أساسية لضمان نمو أكبر لسوق العقارات في مصر.

بدوره، قال المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»، إن تكنولوجيا العقارات وسط أهمية قطاع التكنولوجيا في الوقت الحالي التي تعمل على تسهيل المعاملات بشكل عام مع التفريق بين تكنولوجيا العقارات وتكنولوجيا الإنشاءات، وأكد على ضرورة تكويد العقارات ودمج التكنولوجيا العقارية لسرعة نمو سوق العقارات المصري وزيادة الطلب العربي والأجنبي على شراء العقارات.

وأوضح أن استخدام التكنولوجيا العقارية أصبح أمرا واقعا في ظل التطور التكنولوجي ويمكن استخدامها لإزالة العقبات وتسريع اجراء المهام، حيث تشمل التكنولوجيا العقارية عملية البيع العقارية بداية من البيع والتعرف على العميل ويمكن استخدامها في تعريف العميل بالمنتج العقاري والـ «master planning» والوصول للعملاء المقيمين بالخارج بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع وإدارة المنشآت.

قال المهندس أحمد منصور، رئيس شركة «Cred»، إن التكنولوجيا تسهل كثيرا في قطاع العقارات وأتاحت التكنولوجيا القدرة على تسهيل العمل في القطاع العقاري وسط انتشار التكنولوجيا في الشرق الأوسط ومصر وإفريقيا بسرعات متطورة.

وأوضح أن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات منها دراسة السوق والتحليل، مشيرًا إلى مشكلة عدم توافر البيانات عن الوحدات في السوق العقاري المصري؛ ففي خارج تقارب البيانات أرض الواقع بنسبة 90-95% بينما في مصر تصل النسبة إلى 50-60%، ولفت إلى أن الشركة تعمل على تطوير تطبيق يستخدم الواقع المعزز، ويتواصل مع مندوبي المبيعات ويقوم بإجراء كافة المعاملات عبر التطبيق.

بدوره، أكد أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون بروبرتيز»، أن السوق العقاري يساهم بنسبة 20% من إجمالي الناتج القومي و14% من إجمالي القوى العاملة في مصر، مشددًا على ضرورة البحث عن حلول سريعة لتعظيم الاستثمارات داخل مصر وخاصة فى ظل الوضع الحالي التي تعاني به مصر من مشاكل مثل التضخم وارتفاع تكلفة التمويل ومن ضمن تلك الحلول هو توظيف التكنولوجيا فى العقار.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون بروبرتيز»، إنه لا بدَّ من توظيف التكنولوجيا فى السوق، والاستفادة من خاصية الواقع الافتراضي « Virtual Reality -VR » وهي إحدى أدوات التكنولوجيا العقارية التي تتيح للعمال استكشاف العقارات بشكل تفصيلي من خلال جوالات افتراضية ثلاثية الأبعاد، مما يوفر تجربة شبيهة بزيارة العقار فعليًا، وأكد أحمد عبد الله قائلا: «يجب أن يكون لدى المطور هذه التكنولوجيا التي تمكن من استخدامها عن بعد بحيث سهلت على العميل اتخاذ قرار الشراء من مكانه".