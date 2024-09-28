فك النحس، عبد الله السعيد يتوج بالبطولة الأولى بعد رحيله عن الأهلي

السوبر الإفريقي، توج عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك بالبطولة الأولى منذ رحيله عن الأهلي في عام 2019.

ولم يحقق عبد الله السعيد بعد رحيله إلى نادي بيراميدز أي بطولة رفقة الفريق السماوي، وعندما رحل السعيد للزمالك حقق بيراميدز بطولة كأس مصر.

وعندما انضم عبد الله السعيد للزمالك توج الأبيض ببطولة الكونفدرالية، ولكن لم تحسب للسعيد، لأنه كان خارج القائمة الإفريقية وقتها، وبالتالي أصبحت بطولة السوبر الإفريقي هي أول بطولات السعيد، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا مع نادي الزمالك والأولى بعد رحيله عن الأهلي.

الزمالك بطل السوبر الإفريقي

وتوج الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي، بعد فوز الأبيض بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا بالسعودية.