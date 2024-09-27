العدل السودانية تعلن استشهاد رئيس الإدارة القانونية في ولاية الخرطوم بقذيقة دانة للدعم السريع

نعت وزارة العدل فى السودان المستشار العام الصديق عثمان القاسم رئيس الإدارة القانونية بولاية الخرطوم، بعد إصابته بقذيفة دانة نتيجة القصف العشوائي للدعم السريع، خلال الأحداث الأخيرة في مدينة الخرطوم.

وإليكم نص البيان..

بورتسودان 27-9-2024 (سونا) - قال تعالى: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ • الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ" صدق الله العظيم.

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره يحتسب السيد وزير العدل والسيد الوكيل وجميع منسوبي الوزارة المغفور له بإذن الله تعالى الشهيد/ المستشار العام الصديق عثمان القاسم رئيس الإدارة القانونية ولاية الخرطوم.

والذي انتقل الي جوار ربه اليوم الجمعة الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ بعد إصابة برائش دانة إثر تدون عشوائي من الميليشيا الغادرة نتيجة الأحداث الأخيرة في مدينة الخرطوم سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويلزم أهله وذويه وزملائه الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.