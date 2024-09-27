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حوادث

إحالة تاجر مخدرات للمحاكمة الجنائية بالجيزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت النيابة العامة بالجيزة عنصر إجرامي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة للمحاكمة الجنائية.

 

القبض علي عنصر إجرامي بتهمة الاتجار في المخدرات 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد ألقت القبض على عنصر إجرامي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 14 كيلو حشيش بالجيزة.

 

وردت معلومات لقسم شرطة الجيزة، تفيد بقيام شخص بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الأمن من ضبط المتهم، وبحوزته 14 كيلو و500 جرام من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي.

 

وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.

 

تحرر المحضر اللازم بالوقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

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