فرحة جنونية للزملكاوية بعد هدف التعادل بمرمى الأهلي (فيديو)

سيطرت حالة من الفرحة الجنوبية على جماهير الزمالك المتواجدة على مقاهي ميت عقبة ونادي الزمالك ومركز شباب الجزيرة، بعد تسجيل هدف التعادل في مرمي النادي الأهلي بنهائي السوبر الافريقي.

فيما سيطرت حالة من الصدمة والحزن على جماهير الأهلي بعد أن الزمالك في التعادل أمام فريقهم بالشوط الثاني من المباراة.

وسجل ناصر منسي هدف التعادل للزمالك أمام الأهلي في الدقيقة 77 لتصبح النتيجة 1ـ1 في المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب المملكة “أرينا” في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكانت أخطر كرات المباراة هي تسديدة وسام أبو علي التي جاءت على يمين محمد عواد لكن تصدى لها حارس الزمالك ببراعة.

وفي الدقيقة 10 علت كرة رأسية من المثلوثي مرمى النادي الأهلي بعد عرضية من عبد الله السعيد.

وخرج محمد هاني من ملعب المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها ليحل مكانه عمر كمال.

وسجل وسام أبو علي هدف التقدم للنادي الأهلي أمام الزمالك في الدقيقة 44 في المباراة من ركلة جزاء.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين ‏الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".