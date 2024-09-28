إيمانا منه بحقوق ذوي الهمم، الجامع الأزهر يحتفل باليوم العالمي للصم والبكم، اليوم
في إطار جهوده المستمرة لرفع الوعي وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في الحياة الاجتماعية، ينظم الجامع الأزهر اليوم السبت، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، احتفالية جماهيرية بمناسبة اليوم العالمي للصم والبكم، الذي يتم في شهر سبتمبر من كل عام، ويستقطب العديد من فئات المجتمع، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من متحدي الإعاقة.
احتفالية الجامع الأزهر باليوم العالمي للصم والبكم
ويتضمن برنامج الاحتفال مجموعة متنوعة من الفعاليات، يتم من خلالها تسليط الضوء على أهمية دمج الصم والبكم في المجتمع وتقدير مواهبهم وإبداعاتهم.
كما يتم عرض فيديو عن لغة الإشارة، ويقوم مجموعة من المتدربين على لغة الإشارة بتقديم فقرة قصيرة للتعرف على تدريب لغة الإشارة.
كما يتضمن الحفل فقرات قصيرة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغة الإشارة، وفي ختام الحفل يتم توزيع شهادات التقدير على المشاركين والموهوبين من ذوي الهمم.
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