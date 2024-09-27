فرحة جماهير الأهلي بالهدف الأول في مباراة السوبر (صور)

تعالت الصافرات والتصفيق الحاد بين جماهير نادي الأهلي داخل نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية تزامنا مع إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي.

وجاء الهدف من ضربة جزاء سجلها وسام أبو علي

امتلأ نادي جزيرة الورد بعشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك.

وتقام مباراة الأهلى والزمالك حاليا على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين ‏الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وجاء بدلاء الأهلي أمام الزمالك كالتالي: مصطفى شوبير، عمر كمال عبد الواحد، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم،عمرو السولية، محمد مجدى أفشة، طاهر محمد طاهر، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وناصر منسي.

تلقى الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز صدمة جديدة قبل ساعات من مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المرتقبة فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بالسعودية.

وتمثلت الصدمة فى إصابة محمد صبحي الحارس الأساسي للفريق قبل ساعات من إقامة مباراة السوبر الأفريقي، وهو ما يعني تواجد محمد عواد أساسيا فى تشكيلة الزمالك المرتقبة على أن يكون محمود الشناوي حارسا بديًلا على مقاعد البدلاء، وبالتالي غياب محمد صبحي.



وتمثلت الصدمة فى إصابة محمد صبحي الحارس الأساسي للفريق قبل ساعات من إقامة مباراة السوبر الأفريقي، وهو ما يعني تواجد محمد عواد أساسيا فى تشكيلة الزمالك المرتقبة على أن يكون محمود الشناوي حارسا بديًلا على مقاعد البدلاء، وبالتالي غياب محمد صبحي.

