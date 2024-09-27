تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث تصادم 3 سيارات بصفط اللبن
أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث تصادم 3 سيارات ما بين ملاكي ونقل، اتجاه صفط اللبن، وهو ما تسبب في إصابة سيدة ونجلها، وتوقف حركة السيارات أمام القادم بالطريق الدائري اتجاه منطقة صفط اللبن.
تصادم عدد من السيارات
البداية كانت عندما، تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري مروع، وذلك بعد تصادم 3 سيارات ملاكى ونقل، اتجاه صفط اللبن، وهو ما تسبب في توقف حركة السيارات أمام القادم على الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن.
وعقب ذلك اتجهت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف وإعادة حركة المرور إلى الطريق مرة أخرى.
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