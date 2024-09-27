مقاهى الإسكندرية تكتظ بالجماهير لمشاهدة مباراة القطبين في السوبر الإفريقي (صور)

شهدت مقاهي وكافتريات وسط محافظة الإسكندرية اليوم، أعدادا غفيرة من جماهير القطبين لمشاهدة المباراة المرتقبة بين النادى الأهلى والزمالك بكأس السوبر الإفريقي والمقامة بالرياض في السعودية.

وحرص مسئولو المقاهى على فرش المقاعد المخصصة لاستقبال الأسر والعائلات وأماكن مخصصة للشباب بمختلف الأعمار ووضع الشاشات الكبرى ومكبرات الصوت لتوفير أجواء مناسبة للجماهير وسط إقبال من المواطنين.



مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لمواصلة تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء ورد اعتباره بعد الخسارة أمام الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي عام 1994 بهدف أيمن منصور الذي أطلق عليه منذ ذلك الوقت أيمن "سوبر".

فيما يأمل الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في بداية قوية لموسم جديد سعيا في العودة لتحقيق البطولات بعد ما حقق الفريق بطولة وحيدة آخر عامين وهي الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك أيضا لرد اعتباره بعد خسارة بطولة كأس مصر أمام الأهلي في السعودية بثنائية إمام عاشور ومجدي أفشة بالإضافة إلى خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا 2020 والذي سمي بنهائي القرن.



ويسعى كولر لتحقيق بطولة السوبر الإفريقي، وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها مع النادي الأهلي بالإضافة لكأس العالم للأندية.



كما يسعى جوميز لتحقيق لقبه الثاني مع الزمالك بعد توليه تدريب القلعة البيضاء منذ 8 أشهر تقريبا.