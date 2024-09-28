محاكمة مذيع الزمالك بتهمة سب الخطيب اليوم

تستكمل محكمة جنح العجوزة اليوم، محاكمة المذيع أحمد جمال، والشيخ الرضواني، مالك قناة البصيرة الفضائية، على خلفية اتهامهما بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ونشر أخبار كاذبة بشأنه.

تفاصيل بلاغ محمود الخطيب ضد مذيع بـ«الزمالك»

ووفق البلاغ المقدم إلى مديرية أمن الجيزة، والذي جاء به: حضر وكيل محمود الخطيب بالتوكيل الخاصة رقم 1121 لسنة 2022 مكتب توثيق النادي الأهلي بالجزيرة، وأبلغنا شفاهة بتضرر موكله من كل من: أحمد جمال عبد الشافي مقدم برنامج (زملكاوي)، والمذاع حلقاته على الصفحة المسماة (zamalek Tv) على موقع اليوتيوب لنشره حلقات من البرنامج بالصفحة، تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير بموكله، وكذا تضرر موكله من مرتضى أحمد محمد منصور، بصفته رئيس القناة سابقا.



وكذا تضرر موكله أيضًا من المدعو محمد عبدالرازق الرضواني مستخدم الصفحة المٌسماة قناة (البصيرة) الفضائية على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(اليوتيوب)، من نشر فيديوهات تتضمن عبارات سبّ وقذف وتشهير وإساءة بموكله، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة.