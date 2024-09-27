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سياسة

الاحتفاء بمئوية فؤاد المهندس في نقابة الصحفيين غدًا

مئوية فؤاد المهندس،
مئوية فؤاد المهندس، فيتو

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، احتفالية بمئوية الفنان الراحل فؤاد المهندس، وذلك غدًا السبت على هامش فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

مئويّة فؤاد المهندس

تبدأ الاحتفالية الساعة 6 مساءً بمعرض "بورتريه" في الدور الأرضي بمقر النقابة شارك فيه 15 فنانًا من فناني النقابة، ونسق المعرض (قومسير) الفنان عمرو عبد العاطي.

يعقب افتتاح المعرض ندوة بقاعة محمد حسنين هيكل، يتحدث خلالها الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والفنان القدير محمد أبوداود، ومحمد فؤاد المهندس نجل الفنان الراحل، ويدير الندوة الكاتب والناقد أيمن الحكيم، والدعوة عامة.

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الصحفيين تحتفل بمئوية فؤاد المهندس معرض نقابة الصحفيين للكتاب الصحفيين

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