كيا تجري تحديثات في أنظمة شحن السيارات الكهربائية

كشفت شركة عن أحدث تقنياتها للسيارات الكهربائية في موديل EV9 للعام 2025، ويأتي هذا الإطلاق في إطار جهود كيا لمنافسة الشركات الألمانية الكبرى في تصميم السيارات، وخاصة في مجال شحن السيارات الكهربائية، الذي يعد من أهم الأولويات حاليًا.

وتتميز EV9 الجديدة بتوفير ثلاثة محولات شحن متطورة، مما يتيح للعملاء خيارات متنوعة تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومن المتوقع أن تبدأ كيا في تسليم أجهزة الشحن في أوائل عام 2025.

أحد الابتكارات الرئيسية هو إضافة منفذ NACS، الذي يوفر القدرة على الشحن باستخدام شواحن CCS DC المتاحة حاليًا.

كما تم تضمين خيار محول J1772 إلى NACS، والذي يتيح شحن السيارة في المنزل باستخدام شواحن المستوى 2.

ويستخدم هذا النوع من الشحن كهرباء تيار متردد بقدرة 240 فولت، ويتميز بالقدرة على شحن بطارية متوسطة الحجم بالكامل خلال الليل.

وتتيح كيا أيضًا لعملائها اختيار من بين ثلاثة أنواع من المحولات، بناءً على احتياجاتهم الفردية.

ويتمثل الخيار الأول في محول NACS إلى CCS1، الذي يُستخدم بشكل شائع في أمريكا الشمالية للشحن المنزلي.

بينما يتجه العملاء الأوروبيون إلى استخدام موصل CCS2 من النوع 2، الذي يدعم كلًا من الشحن أحادي الطور وثلاثي الطور، مما يمنحهم مزيدًا من خيارات توصيل الطاقة.

مع محول NACS إلى CCS1، يمكن لسيارات كيا الكهربائية الحالية الاستفادة من الشحن السريع عبر طاقة التيار المستمر، مما يسهم في تعزيز تجربة المستخدم ويسرع من عملية الشحن.