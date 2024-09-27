جوارديولا يؤكد انتهاء موسم نجم مانشستر سيتي

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن انتهاء موسم رودري نجم الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها في الشوط الاول من مباراة فريقه أمام آرسنال.

وتحدث جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي المقام لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي “ أن رودري قام بإجراء عملية الرباط الصليبي والغضروف المفصلي، مما يعني انتهاء موسمه مع السيتي ولم يصبح متاحا سوا في الموسم المقبل”.

وأوضح: "الفريق لا يملك لاعبا آخر يمكنه فعل ما يفعله رودري، لكن المجموعة معنا يمكنها تعويض ما قدمه رودري للفريق منذ انضمامه ".

واختتم بيب حديثه قائلا: "يجب علينا القيام بعمل متواصل كفريق جماعي لإيجاد طريقة للعب أخرى بدون رودري".

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن عن إصابة لاعبه الإسباني رودري على مستوى الركبة اليمنى، خلال مواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيان مانشستر سيتي حول إصابة رودري

وأصدر النادي الإنجليزي بيانا رسميا، أكد خلاله معاناة رودري من إصابة على مستوى الأربطة في الركبة اليمنى.

وأشار إلى سفر صاحب الـ28 عاما إلى إسبانيا الأسبوع الجاري، للخضوع لمزيد من الفحوصات تحت إشراف أحد المتخصصين.

وأضاف السيتي: "لا يزال التقييم مستمرا لتحديد مدى الإصابة والتشخيص المتوقع".

واختتم السيتي بيانه بتمني الشفاء العاجل للاعب، مشيرا إلى عزمه إمداد المشجعين بباقي التطورات المتعلقة بإعادة تأهيل اللاعب لاحقا.

يذكر أن تقارير صحفية كانت قد أفادت بوجود اشتباه حول إصابة رودري بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، وهو ما لم يوضحه السيتي بعد في بيانه.