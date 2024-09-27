إياتا يعلن موعد إطلاق منصة متخصصة في وقود الطيران المستدام

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) على هامش ندوته العالمية للاستدامة عن عزمه إطلاق منصة متخصصة في وقود الطيران المستدام خلال الربع الأول من عام 2025 لربط شركات الطيران وموردي الوقود.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قالت ماري أوينز تومسن، النائب الأول للرئيس لشئون الاستدامة، كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "تتمثل رؤيتنا في إنشاء منصة تتميز بالشفافية والكفاءة وسهولة الوصول وتهدف إلى تسريع اعتماد وقود الطيران المستدام، لا سيما مع مضي قطاع الطيران قدمًا نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتعمل المنصة على تحقيق ذلك من خلال تقليل التكاليف والتحديات التي تواجهها شركات الطيران عند البحث عن موردي وقود الطيران المستدام. وتتميز المنصة بالشفافية، مما يسهم في وصول سوق وقود الطيران المستدام إلى مرحلة النضج ويعزز حضوره على الصعيد العالمي. وتحظى جميع الخطوات في هذا الاتجاه بأهمية كبيرة، نظرًا لأن وقود الطيران المستدام هو أكثر أدوات التخلص من انبعاثات الكربون أهمية في قطاع النقل الجوي".

وتعالج المنصة على وجه التحديد ثلاث قضايا بالغة الأهمية، وهي:

الربط: توفر المنصة لمنتجي وموردي وقود الطيران المستدام إمكانية نشر الأحجام المتاحة أو المخطط لها، ويمكن لشركات الطيران تسجيل اهتمامها بشراء الكميات التي ترغب بها أو تلك المعروضة. ويتم إجراء جميع عمليات التداول لاحقًا خارج المنصة.

الشفافية: توفر المنصة معلومات شاملة حول وقود الطيران المستدام المتاح، مثل الأحجام والمواد الخام المستخدمة وموقع وتكنولوجيا الإنتاج ومدى مساهمته في تخفيض الانبعاثات، بالإضافة إلى مدى الامتثال لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) أو توجيه الطاقة المتجددة الصادر عن الاتحاد الأوروبي.

الكفاءة: إن توفر منصة مركزية من شأنه تبسيط عملية شراء وقود الطيران المستدام من خلال تبسيط وتسريع عملية التواصل بين جميع الأطراف، إضافة لتسهيل إنشاء معلومات حول السوق بالاستفادة من البيانات التي تولدها المنصة.

ويتمحور تركيز المنصة في البداية على شركات الطيران وموردي وقود الطيران المستدام، وستوفر في الوقت المناسب للحكومات والشركات غير العاملة في قطاع الطيران إمكانية المشاركة أيضًا.