الجمعة 27 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية دولية لمصر احتفالًا بيوم السياحة العالمي

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم الجمعة، حملة ترويجية لمصر بالأسواق السياحية المستهدفة احتفالًا بيوم السياحة العالمي والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام وذلك تحت عنوان "سلام من مصر" على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة على المنصات المختلفة لتعزيز قيم السلام والتبادل الثقافي والتعايش المجتمعي.

حملة وزارة السياحة والآثار الترويجية بمناسبة يوم السياحة العالمي

 
وتتوافق هذه الحملة الترويجية مع المبادرة العالمية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة والتي تهدف إلى اكتشاف وتعزيز الترابط بين السياحة وتحقيق السلام، والشعار الذي أطلقته المنظمة للاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام بعنوان "السياحة والسلام".

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الحملة تهدف إلى تشجيع المسافرين في الأسواق المستهدفة للسفر إلى مصر لاستكشاف مقوماتها والاستمتاع بمعايشة التجارب السياحية الثرية والمتنوعة التي تقدمها، حيث يتم من خلال هذه الحملة إبراز مصر كوجهة ترحب بالمسافرين في إطار من السلام وقبول الآخر، وذلك من خلال استعراض التراث الحضاري والثقافي المتنوع الذي تتمتع به البلاد.
 

شعار حملة وزارة السياحة والآثار الترويجية 
 

وأضاف أن شعار هذه الحملة يأتي في ضوء إدراك الهيئة لأهمية وقيمة الثراء والتنوع الثقافي والتاريخي والحضاري الذي تتمتع به مصر، والذي يعد بدوره نِتاج  حضارات متعاقبة مترابطة ومنسجمة في نسيج حضاري واحد ممتد عبر العصور، بالإضافة إلى تعزيز قيم التسامح والتفاهم والتعايش المشترك بين أفراد المجتمع، مؤكدًا على الدور المحوري للسياحة في تعزيز التفاهم والوئام بين الشعوب والأمم. 

وأشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، إلى أنه من خلال المحتوى الدعائي للحملة سيتم إرسال عدد من الرسائل الإعلامية للعالم تبرز التنوع الثقافي والحضاري في مصر والذي يقوم على قيم السلام والتفاهم والتعايش والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع وضيوف مصر من السائحين. 

كما ستتضمن الحملة عرض لقطات مصورة للعديد من السائحين من مختلف الأسواق المستهدفة أثناء زياراتهم للمقصد المصري،  يعبرون خلالها عن ما لمسوه من أجواء إيجابية وآمنة ومرحبة أثناء تواجدهم في مصر، كما يشاركون تجاربهم السياحية وتعاملاتهم مع مقدمي الخدمات في الأماكن السياحية والأثرية المختلفة التي قاموا بزيارتها.

 

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