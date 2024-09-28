السبت 28 سبتمبر 2024
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اقتصاد

الحد الأدنى لـ "حساب الأهلي اليومي" في البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فيتو

قال مسؤولون البنك الاهلي إنه يمكن فتح حساب الأهلي اليومي بـ الجنيه المصري من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك داخل جمهورية مصر العربية أو من خلال الأهلي نت/الأهلي موبايل أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

وأضافوا أنه يمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة "مصريين وأجانب" ويرجى العلم أن الحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جنيه مصري.

 ويتم احتساب العائد على رصيد الإغلاق اليومي ويمكن للعملاء استخدام دفتر شيكات فى تنظيم المعاملات بالحساب، كما يمكنهم اصدار وربط بطاقة خصم مباشر على الحساب.

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