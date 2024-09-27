كانت تلهو أمام منزلها، مصرع طفلة صدمها ميكروباص في المنيا

لقيت طفلة مصرعها بعدما صدمتها سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع طفلة صدمها ميكروباص في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن اصطدام ميكروباص بطفلة على الطريق الزراعي وتحديدا قرية الكوادي التابعة إداريا لمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

قرية الكوادي بمركز مطاي في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "ماليكا.م" 3 سنوات مقيمة بقرية الكوادي بمركز مطاي صدمها ميكروباص أثناء اللهو أمام منزلها.

مشرحة مستشفى مطاي المركزي

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مطاي المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.