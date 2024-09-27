الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كانت تلهو أمام منزلها، مصرع طفلة صدمها ميكروباص في المنيا

مصرع طفلة صدمها ميكروباص
مصرع طفلة صدمها ميكروباص في المنيا

 لقيت طفلة مصرعها بعدما صدمتها سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

مصرع طفلة صدمها ميكروباص في المنيا 

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة  عمليات النجدة، يتضمن اصطدام ميكروباص بطفلة على  الطريق الزراعي وتحديدا قرية الكوادي التابعة إداريا لمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

 

قرية الكوادي بمركز مطاي في المنيا 

 على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "ماليكا.م"  3 سنوات مقيمة بقرية الكوادي بمركز مطاي صدمها ميكروباص أثناء اللهو أمام منزلها.

 

مشرحة مستشفى مطاي المركزي

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مطاي المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

خطوات استخراج البطاقة العلاجية بدل فاقد للموظفين في المنيا

الكوز استوى على العود، فرحة أهالي المنيا بحصاد الذرة الشامية (صور)

بجوار محطة الغاز، حريق هائل بأرض زراعية في المنيا

مصرع شخص صدمه قطار بالمنيا

إصابة شقيقين إثر انقلاب دراجة بخارية بالمنيا الجديدة

مصرع مسنة صدمتها سيارة في المنيا

مصرع شخص غرقا في بنهر النيل بالمنيا

حملات مكبرة على القرى لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالمنيا

الأكثر قراءة

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

بتكلفة تصل لـ 600 مليون دولار.. أغلى 3 حفلات زفاف في 2024 (فيديوجراف)

يتصدر قائمة الهدافين، هالاند يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

أرخص كيلو بالأسواق، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

كوكتيل مخدرات، سقوط تجار "الكيف" في القرنة

منوعات

المزيد

علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

كندا تكشف فضيحة بطلها مؤدي أغنية كأس العالم 2010

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

المزيد

انفوجراف

أصحاب أشهر قاضية ممكن.. لعنة يخشاها الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالعجز عن حل المشاكل العائلية

جوامع الدعاء في يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية