الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة البيئة تشارك في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة

وزيرة البيئة تشارك
وزيرة البيئة تشارك في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأفريقية
ads

 شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ خلال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتورة اماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وممثلى دول نامبيا وتشاد وكينيا، وممثلين عن فرنسا والاتحاد الأوروبي.

مناقشة المشروعات الجديدة للطاقة الجديدة والمتجددة 

يهدف الاجتماع إلى مناقشة المشروعات الجديدة للطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم تمويلها من المبادرة، وعدد من الأمور التنظيمية واللوجستية ومنها وثيقة الحوكمة قبل القمة القادمة، وكذلك وحدة إدارة المبادرة الإفريقية.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بتلك المبادرة التي خرجت من حضن لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا خلال تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاستها في ٢٠١٥، بهدف دفع وتيرة العمل في التوسع في الطاقة المتجددة في القارة، ومصر ممثلة في مجلس إدارة المبادرة.

كما أكدت د. ياسمين فؤاد حرص مصر على زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوحيد جهود القارة الأفريقية في هذا المجال، بما يساهم في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري، رغم ان انبعاثات القارة تقل عن ٤٪؜ من الانبعاثات العالمية، كما تحرص مصر على مراجعة بعض الوثائق وخاصة فيما يخص حوكمة المبادرة.

وتعد المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة والمتجددة والتى أسستها وتقودها أفريقيا لتسريع وتوسيع نطاق الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في القارة، وتركز المبادرة على تطوير حلول متكاملة لزيادة الوصول إلى خدمات الطاقة النظيفة وتحسين رفاهية الإنسان ووضع البلدان الأفريقية على مسار التنمية المستدامة والصديقة للمناخ، وذلك من خلال زيادة وتسريع توطين إمكانات الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية. بموجب تفويض الاتحاد الأفريقي، الذي وافق عليه رؤساء الدول، وتمتلك AREI مجلس إدارة، برئاسة مؤقتة من جمهورية نامبيا.

بعد تحقيق هدف المرحلة الأولى للمبادرة بنجاح (10 جيجاوات بحلول عام 2020)، تركز المبادرة الآن على زيادة تعبئة الشركاء والاستثمارات الخاصة لاستغلال إمكانات الطاقة في القارة الأفريقية. ويتمثل هدف المرحلة الثانية في نشر ما لا يقل عن 50 جيجاوات بحلول عام 2025 والوصول إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030 من خلال التركيز على الحلول المبتكرة والمتنوعة في الطاقات المتجددة، هذه المرحلة الجديدة هي جزء من استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول في مجال الطاقة في أفريقيا مع تعزيز التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الطاقة الجديدة والمتجددة جمعية العامة للأمم المتحدة مفوضية الاتحاد الإفريقي

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: رصف وتطوير طريق المتربة بقرية صول بأطفيح

وزيرة البيئة: نجاح اتفاق باريس مرهون بتقديم الدعم والتمويل الكافي

حملات توعية مكثفة في المساجد والمدارس لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء (صور)

لمدة شهر، غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه وصلة المريوطية

نائب وزير التعليم يتفقد مدارس الجيزة لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)

رئيس القومي للبحوث تتفقد فرع السادس من أكتوبر وتؤكد على سرعة الإنجاز (صور)

بعد التعدي على رئيس أبو النمرس، حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء (فيديو وصور)

القومي للبحوث يطلق قافلة طبية بمنشأة القناطر بالجيزة (صور)

الأكثر قراءة

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

بتكلفة تصل لـ 600 مليون دولار.. أغلى 3 حفلات زفاف في 2024 (فيديوجراف)

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

أرخص كيلو بالأسواق، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

يتصدر قائمة الهدافين، هالاند يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل

كوكتيل مخدرات، سقوط تجار "الكيف" في القرنة

منوعات

المزيد

علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

كندا تكشف فضيحة بطلها مؤدي أغنية كأس العالم 2010

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

المزيد

انفوجراف

أصحاب أشهر قاضية ممكن.. لعنة يخشاها الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالعجز عن حل المشاكل العائلية

جوامع الدعاء في يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية