خطوات التقدم لاستصدار إجازة مرضية من اللجنة الطبية في المنيا
تسهيلًا على موظفي محافظة المنيا الراغبين في الحصول على إجازة مرضية، تستعرض فيتو في السطور التالية الخطوات اللازمة للتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة بمنح هذه الإجازات:
التقدم إلى اللجنة الطبية المختصة بمنح إجازة مرضية
1. الحصول على خطاب من جهة العمل يتضمن إبلاغ اللجنة الطبية العامة بالمنيا باسم الموظف المريض وعمله وتاريخ الإبلاغ وتاريخ الانقطاع عن العمل.
2. إحضار البطاقة الصحية للموظف وصورة ضوئية منها.
3. إحضار إثبات الشخصية للموظف (البطاقة الشخصية) وصورة ضوئية منها.
4. تجميع التقارير الطبية الخاصة بالموظف المريض، بما في ذلك الأشعة والتحاليل الطبية.
بعد تجميع هذه المستندات، يتوجه الموظف إلى اللجنة الطبية العامة في المنيا لاستعراض حالته الصحية والحصول على الإجازة المرضية المناسبة.
الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنيا
وأكد مسؤول بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنيا أن اتباع هذه الخطوات سيسهل على الموظفين المرضى استصدار الإجازات المرضية اللازمة دون تأخير.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.