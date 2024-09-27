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خطوات التقدم لاستصدار إجازة مرضية من اللجنة الطبية في المنيا

خطوات التقدم لاستصدار
خطوات التقدم لاستصدار إجازة مرضية من اللجنة الطبية في المنيا

 تسهيلًا على موظفي محافظة المنيا الراغبين في الحصول على إجازة مرضية، تستعرض فيتو في السطور التالية الخطوات اللازمة للتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة بمنح هذه الإجازات:

التقدم إلى اللجنة الطبية المختصة بمنح إجازة مرضية 

1. الحصول على خطاب من جهة العمل يتضمن إبلاغ اللجنة الطبية العامة بالمنيا باسم الموظف المريض وعمله وتاريخ الإبلاغ وتاريخ الانقطاع عن العمل.

2. إحضار البطاقة الصحية للموظف وصورة ضوئية منها.

3. إحضار إثبات الشخصية للموظف (البطاقة الشخصية) وصورة ضوئية منها.

4. تجميع التقارير الطبية الخاصة بالموظف المريض، بما في ذلك الأشعة والتحاليل الطبية.

بعد تجميع هذه المستندات، يتوجه الموظف إلى اللجنة الطبية العامة في المنيا لاستعراض حالته الصحية والحصول على الإجازة المرضية المناسبة.

 

الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنيا 

 وأكد مسؤول بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنيا أن اتباع هذه الخطوات سيسهل على الموظفين المرضى استصدار الإجازات المرضية اللازمة دون تأخير.

 

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اللجنة الطبية المختصة بمنح اجازة مرضية إجازة مرضية محافظة المنيا الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنيا تأمين الصحي بالمنيا

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