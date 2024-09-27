تبدأ الأحد، تعرف على أقسام التنسيق الداخلي بآداب المنيا

تستعد كلية الآداب بجامعة المنيا لبدء التنسيق الداخلى لأقسام الكلية يوم الأحد المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الإطار تستعرض فيتو في السطور التالية أقسام التنسيق الداخلي في كلية الآداب جامعة المنيا

أقسام التنسيق الداخلى في كلية آداب جامعة المنيا

والتنسيق الداخلي يأتي استعدادًا لاستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد، وسيتم خلال هذا التنسيق مراجعة الخطط الدراسية لكل قسم والتنسيق بين الأقسام المختلفة.

وتشمل أقسام كلية الآداب التي ستشارك في هذا التنسيق الداخلي:

1. قسم اللغة العربية

2. قسم اللغة الإنجليزية

3. قسم التاريخ

4. قسم الجغرافيا

5. قسم الفلسفة

6. قسم الاجتماع

7. قسم الإعلام

8. قسم علم النفس

وسيتم خلال هذا التنسيق مراجعة الخطط الدراسية لكل قسم والتنسيق بينهم لضمان سير العملية التعليمية

كما يشمل التنسيق الداخلي الاستعدادات اللوجستية اللازمة لاستقبال الطلاب الجدد، بما في ذلك توفير القاعات الدراسية والمعامل والمكتبات.