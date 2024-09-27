محافظ الجيزة: رصف وتطوير طريق المتربة بقرية صول بأطفيح

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتفقد أعمال تطوير ورصف طريق المتربة بقرية صول بمركز ومدينة أطفيح، بطول ٣ كم ومتوسط عرض ١٠ م.

وأكد محافظ الجيزة أن الطريق يعد أحد المحاور المرورية الرئيسية الهامة بمركز أطفيح وضمن المطالب الملحة لمواطني المركز، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ مشروع متكامل لرفع كفاءته وتطويره بتكلفة ١٩ مليون جنيه، وذلك لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن طريق المتربة يربط طريق ٢١ الرئيسي بكوبري الوسطي مما يساهم في تقليل المدة الزمنية والكثافات المرورية علي طريق ٢١.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية بسرعة الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية للطريق لما يمثله من أهمية كبيرة لخدمة المواطنين مع الالتزام بالمواصفات الفنية في التنفيذ لضمان عوامل الاستدامة.

مشروعات جديدة يتم تنفيذها بمركز أطفيح

وأوضح المهندس عادل النجار أن مركز ومدينة أطفيح سوف يشهد تنفيذ العديد من المشروعات خلال العام المالي الجاري ضمن الخطة الاستثمارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة والتيسير على المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد وعبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب واللواء أحمد فتحي قائد شرطة المرافق بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ولمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وعز أمين رئيس مركز ومدينة أطفيح.