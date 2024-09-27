حملات تموينية متنوعة فى قنا

كلف المهندس ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا ، نائبه فراج الوحش، بالمرور الميداني والمفاجئ على المخابز الحكومية والأهلية للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، وذلك في إطار حرص القيادات التنفيذية بالمدينة علي متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ومستحقي الدعم، رافقه خلال جولته مسئولي إدارة التموين بالمدينة.

مستوى النظافة بالمخابز

قام نائب رئيس المركز فراج الوحش، بتفقد مستوى النظافة بالمخابز التي شملتها الجولة، مؤكدا على ضرورة التطهير والتعقيم الدوري للأدوات المستخدمة بكافة مراحل عملية الإنتاج، كما قام بمراجعة أوزن أرغفة الخبز للتأكد من مطابقتها للأوزان المقررة من قبل وزارة التموين، كما استفسر نائب رئيس المركز فراج الوحش، من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوفيره، مؤكدا على ضرورة حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وبالمواصفات القياسية المقررة باعتباره من أساسيات الحياة للمواطنين.

الإجراءات القانونية بقنا

وأوضح نائب رئيس المركز فراج الوحش أن أعمال الحملة أسفرت عن تحرير ٥ محاضر منها ٣ محاضر لعدم مطابقة المواصفات، و٢ لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل.

مؤكدا على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المخابز لضبط عملية الإنتاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية حقوق المواطنين.