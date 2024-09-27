خطوات استخراج البطاقة العلاجية بدل فاقد للموظفين في المنيا

تقدم الهيئة العامة للتأمين الصحي في المنيا خدمة استخراج البطاقة الصحية العلاجية بدل فاقد للموظفين في المحافظة.

خطوات استخراج البطاقة الصحية بدل فاقد للموظفين في المنيا

للحصول على هذه الخدمة، يجب على الموظف تقديم المستندات التالية:

- محضر قسم الشرطة

- نموذج ت ص 5 بدل فاقد / تالف

- صورة شخصية + الرقم التأمينى مطبوع + صورة البطاقة الشخصية

- إخطار طوابع تأمين صحى بقيمة 10 جنيه

مكتب الإحصاء بإدارة الفرع بالمنيا

وتتم هذه الخدمة لحين الانتهاء من الإجراءات، وتقدم من خلال مكتب الإحصاء بإدارة الفرع بالمنيا التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي.