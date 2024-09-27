أول مسجد بُني في مدينة المنيا، “الوداع” تاريخ طويل من العمران الإسلامي (صور)

تتوسط مدينة المنيا شمال صعيد مصر وهي شاهد على تاريخ طويل من العمران الإسلامي، وأبرز معالم هذا التاريخ هو مسجد الوداع أو مسجد العمراوي.

مسجد الوداع أو مسجد العماوي في المنيا

مسجد الوداع في المنيا، يطل على ضفاف النيل الكريم هو أول مسجد بُني في مدينة المنيا، متنقلًا عبر القرون ليشكل محطة مضيئة في مسيرة الحضارة الإسلامية بالصعيد.

أول مسجد بُني في مدينة المنيا

يرجع بناء مسجد الوداع إلى فترة الفتح الإسلامي لمصر على يد القائد عمرو بن العاص، حيث أقام هنا أول جامع في عاصمة الفسطاط، ليكون هذا المسجد امتدادًا لهذه البداية المجيدة.

وعبر العصور المتعاقبة، شهد المسجد أعمال تجديد وتطوير عديدة، كان آخرها في العصر العثماني عام 1149 هجرية.

مسجد الوداع في المنيا

يتميز مسجد الوداع بطرازه المعماري الفاطمي الأصيل، فهو مبنى مربع الشكل محاط بأربعة أروقة، يتوسطها رواق القبلة الأكبر.. وتبرز واجهاته الأربع بتفاصيلها المميزة، من النوافذ الخشبية المنقوشة إلى البوابة الرئيسية المزخرفة بالحجر الملون.

ويُعد هذا المسجد التاريخي رمزًا للهوية الإسلامية في المنيا، حيث يشكل محطة لزيارة العديد من المصلين والسياح الذين يأتون للاطلاع على هذا المعلم الأثري البديع.

وفي ظل الجهود المبذولة لإحياء التراث والعمران الإسلامي في المحافظة، فإن مسجد الوداع يتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا كرمز للماضي العريق ومنارة للحاضر المزدهر في صعيد مصر.