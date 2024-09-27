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الكوز استوى على العود، فرحة أهالي المنيا بحصاد الذرة الشامية (صور)

الذرة الشامية منورة
"الذرة الشامية" منورة الغيطان في المنيا، فيتو

 في قلب محافظة المنيا “عروس الصعيد”، تبدأ الحياة الزراعية باكتساء غيطانها بلون الذهب الأصفر، علامة على موسم حصاد محصول الذرة الشامية الاستراتيجي.

حصاد الذرة الشامية في المنيا 

 هذا المحصول الحيوي الذي تحرص الدولة على زيادة إنتاجه، له أهمية كبيرة في حياة أهالي الصعيد، فهو مصدر للزيوت والأعلاف ومادة أساسية في صناعة الخبز المحلي.

 يبدأ الموسم بزراعة الذرة على المصاطب، حيث تُترك مسافات بين النباتات لتنمو بقوة وتقاوم الرياح.. وتتوالى مراحل العناية والرعاية حتى يحين موعد الحصاد.

 يقول نادي كمال، أحد مزارعي الذرة في مركز ملوي جنوب المنيا: "تهتم وزارة الزراعة كثيرًا بمحصول الذرة الشامية باعتباره محصولًا استراتيجيًا هامًا.. وكانت القوافل الإرشادية تعمل على توعية المزارعين بأهمية المحصول وطرق الزراعة والري حتى موسم الحصاد".

وتشهد غيطان المنيا خلال هذا الوقت حركة نشطة لحصاد  الذرة الشامية، فتملأ أصوات الجرارات والآلات الزراعية الأجواء بينما يعمل المزارعون بجهد لإنجاز هذه المرحلة الحاسمة.

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