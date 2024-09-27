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سياسة

قبل مناقشتها بالبرلمان، تعرف على التعديلات التشريعية لمواجهة النصب الإلكتروني

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تتضمن الأجندة التشريعية لـ مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، عددا من مشروعات القوانين التى تقدم بها أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الماضي.

ويأتى من بينها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس، وأحاله رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى اللجان المختصة خلال جلساته العامة الأخيرة.

ويستهدف مشروع القانون مواجهة جرائم النصب الإلكتروني، بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.

ويأتي مشروع القانون في ظل التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، حيث أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.

النصب الإلكتروني 

وعرف مشروع القانون النصب الإلكتروني على أنه استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.

استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الإنترنت.

 وتكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.

ويعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إلكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ. وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.

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