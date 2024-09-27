وزير الإسكان يبحث مع السفير الياباني نقل وتوطين التقنيات الحديثة

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، ونوبوتاكا مايكاوا، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة التجارة الخارجية اليابانية، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك لنقل وتوطين التقنيات الحديثة، فى مجالات عمل الوزارة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وعدد من كبرى الشركات اليابانية (شركة فوجى كلين - شركة خدمات طوكيو للطاقة الكهربائية - شركة كاوزاكى للصناعات الثقيلة).



واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بسفير اليابان بالقاهرة، ونائب الرئيس التنفيذى لهيئة التجارة الخارجية اليابانية، والوفد المرافق لهما، والتأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين مصر واليابان، مؤكدًا حرصه على تنظيم هذا اللقاء لتعميق وتعزيز التعاون المشترك مع الشركات اليابانية فى مجالات البنية الأساسية والمدن الذكية.



وأوضح وزير الإسكان، أننا نهدف لنقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحى، وتحلية مياه البحر، وغيرها من مجالات عمل الوزارة، التى يمكن تعزيز التعاون بشأنها مستقبلًا، مستعرضًا ما أنجزته الدولة المصرية منذ عام 2014 فى مجال التنمية العمرانية، وإنشاء المدن الجديدة، والطفرة الكبيرة فى قطاع المرافق، والتوسع فى معالجة مياه الصرف الصحى لإعادة استخدامها فى الأغراض المخصصة طبقًا للمعايير الدولية، وكذا التوسع فى تحلية مياه البحر، وغيرها من مجالات التنموية.



وأضاف الوزير: لدينا الكثير من الشركات المتميزة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات التنمية العمرانية، وأصبح لدى تلك الشركات خبرات متراكمة نتيجة للحجم الكبير من المشروعات الذى تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بجانب الكوادر البشرية المدربة، والمعدات، ورؤوس الأموال، بما يؤهلها لتنفيذ مختلف المشروعات على مستوى العالم.



وأكد المهندس شريف الشربيني، أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على تعظيم الصناعة المصرية والمنتج المحلى، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الشركات المصرية واليابانية لتبادل الخبرات والتجارب، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة، بجانب التعاون فى ملف إدارة وتشغيل المشروعات لضمان استدامة التنمية، حيث نفذت مصر العديد من المشروعات العملاقة، وخاصة فى مجالات البنية الأساسية.



ودعا وزير الإسكان، الدولة اليابانية، والشركات اليابانية، إلى المشاركة القوية والفعالة بالمنتدى الحضرى العالمى، والذى تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، ويمثل فرصة كبيرة للتعاون المشترك بين الشركات المصرية واليابانية، ونقل وتبادل الخبرات، وتنظيم العديد من اللقاءات الثنائية وورش العمل بين المختصين، لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.



ومن جانبه، تقدم السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، على حسن الاستقبال، وإتاحة الفرصة لبحث سبل تعميق التعاون بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع الدولة المصرية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وما تملكه الشركات اليابانية من تقنيات حديثة فى مجالات البنية الأساسية والمدن الذكية.



وقال سفير اليابان بالقاهرة: لاحظت مؤخرًا تطورًا كبيرًا في مجال التنمية العمرانية، من خلال إنشاء وتنمية المدن الجديدة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر، وغيرها من مجالات التنمية، وهو الأمر الذى يفتح الباب أمام مزيد من التعاون المشترك بين البلدين.



ورحب السفير أوكا هيروشي، بالمشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى الذى تستضيفه مصر خلال نوفمبر المقبل، من خلال وفد رفيع المستوى، وكبرى الشركات اليابانية، حيث يمثل فرصة كبيرة لمناقشة المشروعات بشكل تفصيلي بين المختصين، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.



وأكد نوبوتاكا مايكاوا، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة التجارة الخارجية اليابانية، أن مصر سوق جاذبة للمهتمين بمجال البنية الأساسية، وخاصة مشروعات المياه والصرف والتحلية، مؤكدًا تطلع الشركات اليابانية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، وتحلية مياه البحر.



وأضاف نائب الرئيس التنفيذى لهيئة التجارة الخارجية اليابانية، أن الهيئة لديها العديد من البعثات فى دول العالم، ومصر أول دولة يكون لديها أكثر من بعثة تضم أكثر من 22 شركة وهيئة يابانية فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 400 شركة من 80 دولة فى معرض تكنولوجيا المياه بالقاهرة.



وخلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركات اليابانية (شركة فوجى كلين - شركة خدمات طوكيو للطاقة الكهربائية - شركة كاوزاكى للصناعات الثقيلة)، مجالات عملهم، ومنتجاتهم، وفرص التعاون فى المجالات المختلفة (المياه - الصرف - التحلية - الهيدروجين)، مؤكدين دعمهم لمشاريع البنية الأساسية بما يتماشى مع احتياجات الدولة المصرية، وأن مصر لديها فرصة كبيرة للدخول في مجال الهيدروجين.