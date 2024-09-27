التحويلات المرورية بعد غلق كلي للدائري باتجاه المريوطية لمدة شهر

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، عملية غلق كلي للطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب لوصلة المريوطية لمدة 30 يومًا، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وحددت إدارة مرور الجيزة خريطة التحويلات بالتزامن مع غلق الطريق الدائرى في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي لرفع الجمالونات والكمرات العرضية لمحور عمرو بن العاص لمدة شهر، وسط تواجد الخدمات المرورية على الطرق منعا للزحام.

وكشفت إدارة المرور عن تفاصيل تلك الأعمال بأنه فى إطار التنسيق الدوري مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى والإدارة العامة للمرور، فأنه سيتم تنفيذ أعمال رفع الجمالونات الخاصة بمحور عمرو بن العاص من خلال الشركة المنفذة بطول 75 م وعرض 17 م وارتفاع 12 م، ويزن الجمالون الواحد 350 طنا، وذلك أعلى وصلة المريوطية في الاتجاهين، باستخدام عدد 9 أوناش ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لضخامة المشروع والأعمال.

وأضافت إدارة المرور، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمدة 30 يومًا، بدءا من مساء اليوم الجمعة، الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي لرفع الجمالونات والكمرات العرضية لمحور عمرو بن العاص على أن يكون الغلق بشكل تجريبي لمدة 5 أيام دون تنفيذ أي أعمال للتأكد من استيعاب التحويلة المرورية لأحجام الحركة المرورية، وبعد ذلك يتم تنفيذ الأعمال وفقًا للتوقيتات المحددة والمعلنة.



وكشفت إدارة المرور عن خريطة التحويلات المرورية كالتالي:

المرحلة الأولى: رفع وتركيب الجمالون أعلى مسطح ومطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه الطريق السياحي والقوس الغربي والذي يستلزم إجراء غلق مطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وكذا غلق مسطح وصلة المريوطية للقادم من المنيب المؤدي الي الطريق السياحي لمدة ( 15 ) يوما لوقوف الاوناش المستخدمة في الرفع على أن تكون التحويلات المرورية البديلة للمسارات المغلقة وفقا لما يلي:-

أولا:- حركة المركبات القادمة من اعلي المنيب وترغب في استخدام مسطح محور المريوطية للوصول الي الطريق السياحي يتم استخدام مسار بديل تم تنفيذه بمعرفة الشركة بعرض ( ٤ حارة مرورية ) يمين المسطح الجاري غلقه.



ثانيا: المركبات القادمة من اعلي المنيب وترغب في استخدام وصلة محور المريوطية للوصول الي القوس الغربي يتم الدخول يمينا الي مدخل محور عمرو بن العاص والسير لمسافة حوالي 800 متر ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه الدائري ثم استخدام مطلع محور عمرو بن العاص المؤدي الي وصلة المريوطية اتجاه القوس الغربي وتصل مدة تنفيذ اعمال الغلق والتحويلات ( 15 ) يوما.



المرحلة الثانية: رفع وتركيب الجمالونات أعلى مطلع ومنزل وصلة محور المريوطية:-

والتي تستلزم إجراء الغلق الكلي لمدخل وصلة المريوطية للقادم من القوس الغربي من أعلى طريق الاسكندرية الصحراوي اتجاه المنيب، وكذا مطلع محور المريوطية للقادم من مناطق صفط اللبن اتجاه المنيب (3) أيام متفرقة أثناء رفع الجمالونات على أن تكون مسارات الحركة البديلة علي النحو التالي:

أولا: المركبات القادمة من طريق الواحات ومدينة 6 أكتوبر يتم استخدام طريق الواحات ومنه الي الطريق السياحي اتجاه دائري المنيب.

ثانيا: المركبات القادمة أعلى القوس الغربي من أعلى طريق الاسكندرية الزراعي ومناطق محور 26 يوليو وترغب في استخدام مطلع وصلة المريوطية الجاري غلقه ( يتم استمرار السير أعلى القوس الغربي وصولا لطريق الواحات اتجاه الطريق السياحي ومنه إلى دائري المنيب علي أن تكون مدة الغلق 3 أيام متفرقة وتكون خلال فترة اعمال المرحلة الأولى.



المرحلة الثالثة: استكمال تركيب الكمر العرضي والباكية المعدنية والذي يستلزم إجراء غلق جزئي لمطلع وصلة المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي، وذلك لتركيب الكمر العرضي وكذا الانتهاء من رفع وتركيب الباكية المعدنية حيث تصل مدة أعمال الغلق الجزئي ( 15) يوما.



وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية ( إضاءة – طواحين ضوئية - مطبات صوتية - علامات إرشادية وتحذيرية... إلخ ) لتأمين منطقة الأعمال الي جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال التحويلات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات.