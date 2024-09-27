فتح باب التقديم للالتحاق ببرنامج صيانة الطائرات من "الدولية للطيران المدني"

تواصل الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران فتح باب التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج صيانة الطائرات المعتمد من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).

مهام أخصائي صيانة الطائرات

1- الفحص الدوري: للطائرات للتأكد من سلامة الأنظمة المختلفة (الميكانيكية، الهيدروليكية، الكهربائية).

2- إصلاح الأعطال: وتشخيص المشكلات باستخدام أدوات متقدمة وتقنيات حديثة ومعدات متخصصة في الفحص والإصلاح.

3- تنفيذ برامج الصيانة الوقائية: للحفاظ على سلامة وكفاءة الطائرات.

4- الالتزام بالمعايير الدولية:الصادرة عن الهيئات المتخصصة في الطيران مثل (ICAO).

5- التعاون مع فرق العمل:لضمان تنفيذ عمليات الصيانة بكفاءة.

6- الإطلاع المستمر على التطورات التكنولوجيا لتطبيق أحدث الحلول في مجال الصيانة.

مميزات برنامج صيانة الطائرات

- تدريب على أحدث تقنيات الصيانة والطائرات الحديثة.

- فرصة للانضمام إلى سوق عمل مزدهر بمجال الطيران.

- شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وشهادة معتمدة دوليًا من المنظمة الدولية للطيران المدني تؤهلك للعمل في شركات الطيران.