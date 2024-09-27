الجمعة 27 سبتمبر 2024
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معلومات الوزراء ينشر توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة (إنفوجراف)

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
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 نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافا جديدا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024).

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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