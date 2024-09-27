معلومات الوزراء ينشر توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافا جديدا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024).
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة.
ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
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