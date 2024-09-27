السوبر الإفريقي.. أحلام الزمالك تصطدم بكبرياء الأهلي الليلة.. جوميز يستقر على تشكيل الأبيض.. وظهور الوافد الجديد

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي كلاسيكو الأهلي والزمالك في مباراة قوية ومثيرة تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا في بطولة السوبر الإفريقي.

يراجع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خطة المباراة قبل صدام الليلة أمام النادي الأهلي في السوبر الإفريقي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بوصفه بطلا لدوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الزمالك بعد تتويجه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

قائمة الزمالك أمام الأهلي

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاته– محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر فرج - حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك أمام الأهلي كالتالي حيث من المتوقع ان يظهر الوافد الجديد محمد حمدي القادم من صفوف انبي

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

غيابات الزمالك أمام الأهلي

ويغيب عن الزمالك كل من: سامسون أكينيولا ومحمد عاطف وأحمد فتوح وأحمد مجدي وسيد عبد الله "نيمار" وسيدي ندياي وعمر عبد العزيز وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسن أبو المعاطي وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي للإصابة.