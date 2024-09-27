أبطال فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في ضيافة منى الشاذلي

يحل أبطال وصناع فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم، وذلك اليوم الجمعة المذاع على فضائية ON.

في هذا السياق يروى صناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، تفاصيل وكواليس وتحضيرات الفيلم، بجانب ردود فعل الجمهور على الفيلم.



ويتناول فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الذي يعد من الأعمال الدرامية، قصة حسن الشاب الثلاثيني الذي يجد نفسه مضطرًا لمواجهة مخاوف ماضية في سبيل إنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ويتحول حسن فجأة إلى شخص مطارد من قِبل جاره كارم وأهالي الحي، ليبدأ رحلة مثيرة ومحفوفة بالمخاطر.



وضم فريق عمل فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، وأيضًا المخرج والكاتب خالد منصور، والمنتجون محمد حفظي، رشا حسني.



