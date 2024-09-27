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تحرير 97 مخالفة تموينية متنوعة في قنا

حملات تموينية موسعة
حملات تموينية موسعة بقنا، فيتو

 شنت مديرية التموين بمحافظة قنا حملات على نطاق واسع بدائرة مراكز وقرى محافظة قنا، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم عبدالعال محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا بشأن تشديد الرقابة على الأسواق.

المخابز البلدية والسياحية 

 استهدفت الحملات المخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والأسواق بصفة عامة.

وأسفرت الحملات عن تحرير٢٨ محضرا متنوعا لعدم الإعلان عن الأسعار.

محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير 

كما تم تحرير ٤٠ محضرا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وتم ضبط ١٠ شكائر علف حيواني، وتم ضبط ٣٥ قاروصة سجائر، و١٠ علب جبنة عبور لاند، و١٥ كرتونة بن، و٥٠ كجم مكرونة، و١٥ شيكارة سماد، و١٠ لفات جبنة رودس،و ٦٥ كرتونة سمن نباتي،و ٥ عدسة دش، و ١٧٣ علبة سجائر، و ٥ طبق أجنحة دجاج، و ١٠ أطباق دواجن مختلفة ، ٣ كرتونة حليب طبيعي،و ١٠ كرتونات مكرونة إسباجتي، و ٥ لفات سكر أبيض، و٢٥ لفة ارز،و٥ لفات سكر،و٢ لفة حلوي، و ٢ كرتونة صابون،و ٦ كرتونة مسحوق،ولفة أرز، و ٨٠ لفة ملح، و ٥٠ شيكارة علف، و ٥ أجولة مكرونة، و ٥٠ كيس أرز، و٣ أطنان أسمنت، و ٣ كرتونة لحام،و طن ونصف جبس زراعي، و ٤٠ علبة سجائر، و ٤٠٠ كيس مكرونه، و ١٥ علبة تونة.

محاضر المواد البترولية 

 وتم ضبط ١٦٦٠٠٠ لتر مواد بترولية مختلفة وذلك للتلاعب في البيانات المدونة بسجل ٢١ بترول، وضبط ٩٣٠٠ لتر مواد بترولية مختلفة لعدم الاحتفاظ بالاخطارات الشهرية،وضبط ٨٩٠٠ لتر مواد بترولية لتعطيل منظومة القياس الالي بمحطة بنزين،وضبط ٤٥٢٠٠ مواد بترولية مختلفة لعدم وجود الرخصة والرسم الهندسي لمحطة بنزين،وضبط ٦٥٧٠٠ لتر مواد بترولية مختلفة لمخالفة رخصة تشغيل المحطة، وتحرير محضر تصرف في ٢ جوال دقيق، وتحرير عدد ٤  محاضر عدم الإعلان عن الاسعار خبز سياحي، وتحرير ٣ محاضر بيع بأزيد من السعر سجائر  وتم ضبط ٨٣ علبة سجائر، وتحرير ٣ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية .
 


قطاع المخابز بقنا

 تحرير ٢ محضر عدم نظافة أدوات العجن، وتحرير ٥ محاضر خبز غير مطابق للمواصفات،وتحرير محضر عدم إعطاء بون للمواطن، وتحرير ٢ محضر توقف عن الإنتاج،وتحرير ٢ محضر بدال تمويني مغلق،وتحرير محضر عدم تقديم إخطار ثلاجة

وتحرير محضر عدم الإعلان عن مستودع بوتاجاز، وتحرير محضر عدم تقديم إخطار شهري.

 

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قرى محافظة قنا قنا محافظة قنا محافظ قنا وكيل وزارة التموين بقنا الدكتور خالد عبدالحليم عبدالعال محافظ قنا حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا

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