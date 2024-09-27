رئيس مدينة قوص يتفقد سير العمل بمنظومة مياه الشرب

أجرى المهندس ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا ، يرافقه المهندس محمد عبد المنعم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقوص، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمنظومة المياه بعدد من المحطات.

محطة مياه قوص

شملت زيارة رئيس المركز ياسر حمادي، المرور على محطة مياه قوص، ومحطة كوم سخين وكذلك محطة مياه شرب المعري، وذلك بهدف الاطمئنان على سير العمل والوقوف على نسب ومعدلات التشغيل، وتوزيع حصص المياه المنتجة علي قرى وجوع المدينة، بما يضمن وصولها إلى كافة المواطنين وبشكل مرضٍ.

وأشار رئيس المركز إلى أهمية الدور الذي تقوم به شركة مياه الشرب باعتبارها المسئول الأول عن توفير المياه المواطنين، مشددا على ضرورة إدارة وتشغيل واستغلال جميع الأصول للشركة بما يضمن انتظام توصيل الخدمة وبالجودة المطلوبة.

تطوير منظومة العمل بمياه الشرب بقنا

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد المنعم مدبر فرع الشركة، التزام الشركة بتقديم الخدمة للمواطنين وفقا للمعايير المعتمدة، مؤكدا في الوقت نفسه على استمرار جهودها في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها بما يحقق رضا المواطن، في استمرارية ضخ المياه النقية، والتعامل الفوري مع أي شكاوى واردة.

لا صحة لتلوث مياه الشرب

وفي سياق متصل، كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا قد نوهت بأنه لا صحة بشأن ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي حول تلوث مياه الشرب، ودعوة المواطنين لعدم استخدامها.

وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأوصت بتوخي الحذر في تقصي الأخبار والحقائق، مؤكدة أن جميع محطاتها تعمل بحالة جيدة وفقًا لتعليمات التشغيل القياسية، ولا توجد أي مشكلة تتعلق بجودة مياه الشرب. ويتم سحب عينات من المياه بشكل دوري ومنتظم، ويتم تحليلها من قبل معامل الشركة ومعامل الصحة لضمان سلامة المياه وصلاحيتها للشرب، ومطابقتها لمعايير الجودة.

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