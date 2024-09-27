زي النهاردة من 86 عاما ميلاد "أم البطل"، شريفة فاضل مطربة الرؤساء والملوك

شريفة فاضل، مطربة شهيرة، هي أم البطل، عرفت بأنها مطربة الرؤساء والملوك، حيث أعجب بصوتها الملك فاروق وهي طفلة عندما سمعها تغني في عوامة زوج أمها رجل الأعمال إبراهيم الفلكي، ثم دعاها الرئيس جمال عبد الناصر لإحياء فرح ابنته هدى فغنت فيه “مبروك عليك يا معجباني يا غالي.. عروستك الحلوة قمر يلالي”.

كما حضرت حفلات الرئيس السادات سواء الوطنية أو العائلية، وغنت له شخصيًّا أغنية "أسمر يا سمارة يابو دم خفيف"، رحلت فى مارس من العام الماضي.

ولدت في مثل هذا اليوم 27 سبتمبر عام 1938 المطربة فوقية أحمد ندا الشهيرة بـ شريفة فاضل، حفيدة الشيخ المقرئ أحمد ندا، قدمت العديد من الأغنيات الدينية والعاطفية إلا أن أشهر أغنياتها هي أغنية أم البطل، ورحلت عن 85 عامًا في 2023.

البداية مع برنامج بابا شارو

بدأت المطربة شريفة فاضل مشوارها الفني وهي طفلة في برنامج "بابا شارو"، وهي لم تتعد الثانية عشرة، وفي السينما اكتشفها المخرج عمر جميعى، وقدمها في فيلم "الأب" وهي ما زالت طفلة.

عن مشوارها الفني، تقول شريفة فاضل: تركنا والدي أنا وأمي وإخوتي الثلاثة بسبب نزواته، وعشت في عوامة على النيل بعد أن تزوجت أمى من أحد الأثرياء، وذات يوم كنت أتنزه بالقرب من العوامة التى كنا نسكن فيها بجوار كوبري الجلاء وأنا أغني، فناداني جارنا السيد يس صاحب مصانع يس للزجاج وأخبرني أنه منتج سينمائي، وكانت مصادفة غيرت مجرى حياتي، فقد عرض عليَّ الاشتراك في فيلم "الأب" الذي ينتجه هو ويخرجه عمر جميعي. وكان عمرى وقتها 15 سنة.

وقفت أمثِّل أمام العملاقين محمود المليجي ودولت أبيض، وبعد ذلك فتحت لي الإذاعة ذراعيها وانطلقت لأشارك في برنامج بابا شارو وعمري 16 سنة.

المطربة شريفة فاضل، فيتو



ولم تكن أغنية شريفة فاضل “أم البطل” هي عملها الخالد الوحيد في عالم الفن، وإنما هناك العديد من الأغنيات العاطفية والدينية، منها أغنيتها الشهيرة "تم البدر بدري والأيام بتجري" التي كتبها عبد الفتاح مصطفى، وتعتبر أيقونة وداع شهر رمضان، وعلامة على الاحتفال بنهاية صيام رمضان.

"أمانة يابكرة أمانة"، أشهرها

ومن أغنيات شريفة فاضل العاطفية: فلاح كان فايت بيغني من جنب السور، مبروك عليك يا معجباني يا غالي، الليل، آه يا المكتوب آ ياعيني، أمانة يا بكرة أمانة، دور لف الدنيا بحالها وغيرها.

المطربة شريفة فاضل، أم البطل، فيتو

تدربت شريفة فاضل على الغناء على يد أساطين الإنشاد الدينى من أصدقاء والدها وجدها، ولصغر سنها التحقت بمعهد الموسيقى كمستمعة، ثم التحقت بالإذاعة حيث تعرفت على المخرج السيد بدير الذي شجعها على التمثيل ثم تزوجته، وأنجبت منه ولدين أكبرهما سيد الذي استشهد في حرب أكتوبر 1973، وغنت له أغنيتها الشهيرة "أنا أم البطل" التى كتبتها الشاعرة نبيلة قنديل ولحنها الموسيقار العظيم على إسماعيل.



تعليقا على غناء شريفة فاضل "أم البطل" تقول: أصعب شيء هو أن تغني الأم لأبنها، ونبأ استشهاد ابني كان صعبًا جدًّا، وتماسكت خوفًا على والدتي التي كانت مسؤولة عن تربية ابني الثاني.

كازينو الليل لتقديم أعمالها

امتلكت شريفة فاضل ملهى ليليًّا باسم “كازينو الليل”، وقامت شريفة فاضل بتقديم أغنياتها على مسرحه كل ليلة. وكانت بداية الفنان عمرو دياب في الكازينو، حيث كان من رواده مشاهير المجتمع من رجال أعمال وأدباء وسياسيين.

وبسبب هذا الكازينو منعت المذيعة سامية صادق عندما تولت الإذاعة شريفة فاضل من الغناء في الإذاعة بحجة أنها مطربة ملاهي.

وبعد استشهاد ابنها أمر الوزير صفوت الشريف بأن تغني في حفلات نصر أكتوبر بالإذاعة وقال "دى أم البطل".

شريفة فاضل في أواخر حياتها، فيتو

اتجهت شريفة فاضل الى السينما مع شهرتها فى الغناء فقدمت 17 فيلمًا وحققت أغانيها فى الافلام نجاحًا كبيرًا، فشاركت في فيلم "أولادي" عام 1951، وفيلم “وداعًا يا غرام” مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان عماد حمدي.. مما أهَّل الطفلة شريفة فاضل للالتحاق بمعهد التمثيل كمستمعة لصغر سنها، ثم التحقت بالإذاعة، واقترح عليها الكاتب والشاعر صالح جودت تغيير اسمها من فوقية إلى شريفة فاضل.

زواج السيد بدير

عن مشوارها الفني تقول شريفة فاضل: تركنا والدي أنا وأمى وإخوتى الثلاثة بسبب نزواته وعشت في عوامة على النيل بعد أن تزوجت أمى من أحد الأثرياء، وذات يوم كنت أتنزه بالقرب من العوامة التى كنا نسكن فيها بجوار كوبري الجلاء وأنا أغنى، فناداني جارنا السيد يس صاحب مصانع يس للزجاج وأخبرنى أنه منتج سينمائي، وكانت مصادفة غيَّرت مجرى حياتي، فقد عرض عليَّ الاشتراك فى فيلم "الأب" الذى ينتجه هو ويخرجه عمر جميعى وكان عمرى وقتها 15 سنة وقفت أمثِّل أمام العملاق محمود المليجى ودولت أبيض، وبعد ذلك فتحت لى الإذاعة ذراعيها وانطلقت لأشارك فى برنامج بابا شارو، ثم جاء زواجى من السيد بدير وإنجاب ابنى الشهيد سيد السيد بدير.