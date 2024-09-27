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الأحد، طرح كراسات شروط شقق الحجز الفوري

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، طرح كراسات الشروط الأحد المقبل للتقديم على ١٦٤٥ وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة بنظام الحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

 ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز، وإتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات ويضم الطرح:

- 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من (63م2: 105م2).

 -137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من (55م2: 90م2).

-878 وحدة "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2: 150م2).

-5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من (75م2: 104م2).

- 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من (65م2: 161م2).

 -240 وحدة "جنة" بمدينة ملوي الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2: 161م2).

 -8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من (79م2: 140م2).

 -114 بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2: 93م2).

 

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