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6 سيارات إطفاء تشارك في إخماد حريق بشركة بترول بطريق الساحل الشمالي (صور)

حريق شركة بترول بالساحل
حريق شركة بترول بالساحل الشمالي، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في إخماد حريق، اندلع في إحدى شركات البترول بطريق "مطروح – الإسكندرية" الساحل الشمالي بسيدي كرير غرب الإسكندرية، وذلك دون خسائر بشرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بإحدى شركة البترول بالكيلو 27 بطريق الساحل الشمالي بمنطقة سيدي كرير. 

انتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق داخل الشركة، وتسبب في أدخنة كثيفة ونيران بطريق الساحل الشمالي.

شاركت 6 سيارات في السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلى الشركة وخطوط البترول، وجرت عمليات تبريد للحريق وإخماده. 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة ومعرفة أسباب الحريق، والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق. 

 

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