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سياسة

مشيرة خطاب: بذلنا جهدا كبيرا للإفراج عن صفوان ثابت وعلاء عبد الفتاح (فيديو)

السفيرة مشيرة خطاب،
السفيرة مشيرة خطاب، فيتو

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: “قمنا بدور كبير للإفراج عن رجل الأعمال المهندس صفوان ثابت”.

 

الإفراج عن علاء عبد الفتاح 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق بقناة "صدى البلد": بذلنا جهدًا كبيرًا من أجل الإفراج عن علاء عبد الفتاح لا سيما بعد تشاجره مع الضابط الذي كان يشرف عليه.

دعم علاء عبد الفتاح 

وتابعت رئيس القومي لحقوق الإنسان: "عندما هدد علاء عبد الفتاح بالإضراب عن الطعام وشكواه من عدم وجود مركز طبي متميز تقدمت بطلب لوزير الداخلية استجاب في أقل من 24 ساعة وتم نقله إلى وادي النطرون أحدث دور الرعاية وهو أصدر بيانًا وجه لنا الشكر على هذه النقلة".

 

الإفراج عن زياد العليمي ودومة

ولفتت: "بذلنا مجهودًا للإفراج عن زياد العليمي وأحمد دومة وصحفي قناة الجزيرة محمد الباقر واَخرين ليسوا من ضمن قائمة المشاهير".

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التعاون مع لجنة العفو الرئاسي

واختتمت: "هناك أناس عادية نكون المحامي الخاص لهم ونسير وراء شكواهم ونساعد في الإفراج عنهم في حال كانت من اختصاصنا"، مؤكدًا: "قمنا بحل 70% من الشكاوى المقدمة لنا والتي تصل إلى 6000 شكوى ولدينا تعاون قوي مع لجنة العفو الرئاسي".


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مشيرة خطاب صفوان ثابت علاء عبد الفتاح أحمد دومة المجلس القومي لحقوق الإنسان

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