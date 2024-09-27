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مصرع شخص صدمه قطار بالمنيا

قطار، فيتو
قطار، فيتو

لقي شخص مصرعه إثر صدمة قطار في محطة سكة حديد ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات بمصرع شخص صدمة قطار عند مزلقان الملكية في محطة سكة حديد ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص صدمة قطار أثناء عبوره المزلقان.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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