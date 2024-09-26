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رياضة

وفاة ملاكم ألماني هاو عن عمر 24 عاما بعد أيام من فوزه بمباراة

وفاة ملاكم ألماني
وفاة ملاكم ألماني هاو عن عمر 24 عاما

الملاكمة، كشفت تقارير صحفي عن وفاة ملاكم ألماني هاو عن عمر 24 عاما، وذلك بعد انهياره عقب فوزه بمباراة في بطولة إقليمية في مدينة جاسترو شرق ألمانيا، حسبما أعلن ناديه اليوم الخميس.

وقال نادي إف سي في بينتويتش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن ريتشارد خضع لعملية الانعاش بعد مباراة يوم السبت لكنه توفى بعد أيام قليلة في المستشفى.

وذكر النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في بطولة الولاية في جاسترو، سقط ملاكمنا ريتشارد بعد فوزه في مباراته".

وأضاف: "بعد لحظات مرعبة وساعات وأيام يؤسفنا القول إن ريتشارد خسر معركته ولازلنا في حالة حزن عميق وألم وعدم فهم للموقف".

وقالت صحيفة "أوسيتسي تسايتونج" اليومية إن سبب وفاة الملاكم غير واضح، ووفقا لتصريحات المدرب فإن الملاكم الراحل لم يتلق ضربات قوية.

 

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