عرض مسرحية وشوش المأخوذة عن النص المسرحي "لما روحي طلعت" بالصحفيين

نظمت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين عرضا لمسرحية "وشوش" المأخوذة عن النص المسرحي "لما روحي طلعت" الحائزة على عدد من الجوائز للكاتب مصطفى حمدي ومن إخراج مينا مكرم، تُقَدم المسرحية فِرقَة (أفانسيه) المسرحية للهواة.

تعرض مسرحية "وشوش" على مسرح النقابة غدا الخميس ٢٦ سبتمبر الساعة ٧ مساء على مسرح النقابة بالدور الأرضي ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، والدعوة عامة.

المسرحية مُعالَجة للنص الأصلي (لما روحى طلعت )، وتدور أحداثها في قالب كوميدي خيالي عن شخص لا يشعر بذاته أو بتقدير المجتمع له ويقرر الانتحار وحينها تتجسد له روحه وتواجهه مُقَررةً الرحيل عنه عقابًا له، ما يقوده إلى رحلة بحث عن روحه بصحبة صديقه وأحد الدجالين الذي يعرض عليه أرواحًا مختلفَة بين روح عضو عصابة وفتاة لعوب وشاب مُدلل وبلطجي، وتتوالى الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية