أحمد السقا: سعيد بتكريمي في مهرجان الإسكندرية المسرحي

كرم، منذ قليل، مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، النجم أحمدالسقا خلال حفل ختام المهرجان الذي عقد بمكتبة الإسكندرية.

وأعرب السقا، عن شكره للقائمين علي المهرجان لهذا التكريم، وحمل الدورة الـ ١٤ لاسمه، مؤكدا أن إدارة المهرجان نجحت في تقديم نماذج شابه علي مستوي العالم انتجت مسرحيات بدون إنتاج كبير وضخم.

وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلي 26 سبتمبر الجاري، وتحمل الدورة الرابعة عشرة ( دورة النجم أحمد السقا )، وتتضمن فقرات حفل الختام عرض فني وتقام

تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان وتقام فعاليات المهرجان في عدد من المعالم الثقافية الرائدة بمدينة الإسكندرية بدعم كبير من شركاء النجاح من رعاة المهرجان وزارة الثقافة المصرية، مكتبة الإسكندرية، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مركز الجزويت الثقافي.

وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في هذه الدورة من المهرجان 15 عرضا، بواقع أربعة عروض مصرية، و11 عرضا من 11 دولة خارج مصر وهي ( الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)، وتقام العروض علي عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عدد من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.

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