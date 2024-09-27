الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 فتيات تعرضوا لتسمم بأبو النمرس

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 فتيات تعرضوا لحالة تسمم، نتيجة تناولهن عصير من محل بأبو النمرس.

إصابة 3 فتيات بتسمم في الجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل 3 فتيات إلى المستشفى نتيجة إصابتهن بحالة تسمم في أبو النمرس.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الفتيات الثلاثة شعرن بحالة إعياء عقب تناولهن أكواب عصير من محل، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.