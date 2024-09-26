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خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن (فيديو)

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن إرادة الله سبحانه وتعالى شاءت أن يحجب أسرار القرآن الكريم عمن يأخذ القرآن بظاهره فقط، ولابد أن ترى ما وراء الآية ويجب التدبر والنظر لما وراء الكلمات والآيات.

خالد الجندي: الكثير من الناس يأخذون القرآن بظاهره فقط

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن الكثير من الناس يأخذون القرآن بظاهره فقط، مما يحجب عنهم الأسرار والمعاني العميقة التي يحتويها.

وأوضح  أن الله سبحانه وتعالى دعا المؤمنين للتفكر والتدبر في آياته، حيث قال تعالى: "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها"، لافتا إلى أن هناك نوعين من قراءة القرآن: القراءة للتعبد، التي يحصل من خلالها القارئ على الأجر، وقراءة التعلم التي تتطلب سؤال أهل العلم والتعمق في معاني الآيات.

ودعا الجندي الجميع إلى الالتزام بتدبر القرآن وفهمه بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن علماء الأمة كانوا يتسمون بالحرص الشديد على فهم كتاب الله وعرضه على العقول الناضجة، والتدبر هو مفتاح لفهم الدين وتحقيق السلوك القويم في الحياة اليومية.

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